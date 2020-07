Židovský obecní dům hostí od počátku července výstavy letošního Festivalu Boskovice - festivalu pro židovskou čtvrť. Výstavy uvedla jejich kurátorka a šéfkurátorka Musea Kampa Helena Musilová společně s předsedkyní Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit Danou Makovskou. V synagoze je k vidění výstava soubor fotografií „Returns“ polské fotografky, filmařky a filmové producentky Agnieszky Traczewské.

Židovský obecní dům v Boskovicích hostí výstavy letošního Festivalu Boskovice. | Foto: Monika Šindelková

Autorka se ve své práci zabývá důležitými okamžiky polských a středoevropských dějin. Od roku 2006 fotografuje většinou zahraniční ortodoxní židovské skupiny jezdící na místa, kde původně židovské komunity žily a k tomu místní polské židovstvo. Druhou výstavu, která se věnuje karikatuře v období 1936-1946, přímo pro Boskovice připravil Petr Karlíček, ředitel městského archivu Ústí nad Labem. Výstava prostřednictvím karikatur odráží dobovou mentalitu a názory, ukazuje rostoucí antisemitismus v Československu, protinacistické kresby a jejich následný přesun do emigrace, nebo poválečné protiněmecké vtipy. Výstava Returns Agnieszky Traczewské trvá do 31. října, výstava karikatur do 30. srpna 2020.