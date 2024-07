/FOTO/ O víkendu 3. až 5. května proběhla výprava skautek a skautů ve věku od 12 do 15 let. Celkem 15 účastníků ze čtyř různých skautských oddílů z Černé hory, Ratíškovic a Brna-Líšeň tak zažilo správné farmářské dobrodružství. Tato skautská výprava se totiž nesla v duchu Farmář, hledá skauty.

Když děti dojely na Tyrolský srub, čekal na ně starý farmář, který jim ukázal svoje panství - místnost, kde budou nocovat, seznámil je s pravidly, která se dodržovala po celý pobyt, a představil jim celý tým farmářů a nakonec ukázal okolí srubu. Účastníci, kteří se nikdy předtím neviděli, společně strávili víkend na skautské klubovně poblíž Chrudimi, kde se společně seznamovali a ponořili se do činností, co by správný farmář měl umět, jak se starat o zvířata, co by měl znát o chodu farmy.

Děti byly kandidáty na nového nástupce farmy. V sobotu ráno se vypravili na farmu s názvem Babiččin dvoreček, kde si vyzkoušely obhospodařování hospodářských zvířat (prase, králík, kůzle, slepice, husy, oslík…) Učili se, jak správně zvířata krmit, čistit prostor na spaní, údržbu výběhu a další. Děti si samy vyrobily výrobek pomocí drátkování (srdíčko na desce, ozdobná sklenice) a domácí svíčky, které namáčely postupně do vosku a různých barev.

Zároveň se dozvěděly mnoho informací o péči zvířat na farmě i zvířat z obory (daňci, koně, divoké prasata…). Ve volné chvilce si mohly děti vyzkoušet hřebelcování oslíka. Na závěr celého programu na farmě dostaly od místních farmářů palačinky s domácí rybízovou marmeládou, jako poděkování veškeré práce, kterou odvedly.

Na cestě zpátky na základnu poznaly krásu přírody, která byla okolo zříceniny hradu Rabštejn, kde si prohlédly, aspoň část toho, co z hradu zbylo, a měly možnost nahlédnout do místnosti, kde se kdysi lidé modlili. Hlavní myšlenkou této skautské výpravy, bylo, aby si děti vyzkoušely, jak náročná může být práce na farmě a navzájem se poznaly, což se v tomto případě vydařilo na maximum.

Skautský oddíl znamená pro desetitisíce kluků a holek bezpečné místo a společenství dobrých kamarádů. Zažívají v něm hry, výpravy za dobrodružstvím, spoustu pohybu na čerstvém vzduchu společné překonávání výzev. Učí se být aktivní ve společnosti, pomáhat druhým, získávají nové dovednosti a poznávají nová místa. Za celý kolektiv výpravy Anna Padělková