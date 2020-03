Vláda vyhlásila omezený pohyb osob, to znamená zbytečně nevycházet z domu, jen v nutných případech. Do obchodu, do práce a jen to skutečně nutné. Dnes ráno, no spíš kolem půl deváté, jsem vykoukl z okna fary a celkem mě překvapilo, jak je v Kunštátě živo.

Kostel svatého Stanislava v Kunštátu. | Foto: Deník / Michal Záboj

Ne tak jako ve všední běžné dny, ale celkem dost živo na to, jaký máme stav. Což o to, lidé chodí do práce a musí vyřizovat různé záležitosti, to chápu. Co mě však dost zarazilo, bylo složení populace venkupopocházejících… valná většina byli senioři, tedy lidé nad 60 let, kterým je doporučováno, aby zůstali doma a všechny pochůzky nechali vyřídit své mladší příbuzné případě požádali ve svém okolí někoho mladého o pomoc.