I letos se obyvatelé Boskovic pustili do podzimní výzdoby svých vchodů, oken a zápraží (nebo předpraží?). Kromě dýní, některé byly tak veliké, jako by vyrostly na poli hned vedle pohádkové veliké řepy, byli k vidění strašáčci, bubáčci a nebo trpaslíci. Ti poslední vám zkrátka vlezou všude. Díky teplejšímu počasí doplňovali výzdobu stále ještě kvetoucí rostliny. Výzdobu také doplňovaly lucerny i lucerničky. Jana Šindelková mi do reportu přispěla fotografií jejich výzdoby, neboť než bych se k nim dostala, tak by se toho dýně nemusela "dožít".