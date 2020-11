Když přišel čas Dušiček, vyrazila jsem i já do Doubravice nad Svitavou na hřbitov za svým otcem. Čekala jsem, jak to letos bude s omezením pohybu v době kovidové.

Naštěstí vláda ve svých nařízeních umožnila lidem ve stejném odstavci jako svatby a pohřby i návštěvu hřbitovu. A v následném odstavci lidem povolila i návrat domů. Jelikož jsem měla dvě hodiny čas do příjezdu autobusu zpět, tak jsem se prošla podzimní Doubravicí a zachytila zde podzimem zbarvenou přírodu. Ten potůček samozřejmě není řeka Svitava, nad kterou se Doubravice rozpíná, ale potůček Nešůrka, který pramení na kopci Škatulec, který najdete vpravo nad Újezdským koupalištěm. Kousek od Nešůrky pramení i Domanka, která se vlévá do říčky Bělé. Ale zpět k Doubravici. Na druhém konci, hned za hřbitovem se nachází zahradnictví a pštrosí farma, kde jsou kromě těchto velkých běžců k vidění, pokud ovšem nestrkají hlavu do písku, v našem případě spíš do trávy nebo za reklamní poutače, i ovce a několik druhů koz, které jsem si nechala na konec svého povídání.