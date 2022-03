V Boskovicích obnovili po téměř 30. letech tradici conů (pro neznalé se tak nazývají srazy fanoušků právě této literatury a videa). Tehdy ještě pod hlavičkou Kulturního střediska tu místní scifi klub Gea na počátku 90. let dva srazy nazvané Geacon. Novodobá akce a již neexistující klub proto mohla nést i nový název – Bozacon.

Páteční dopoledne bylo věnováno školám, odpoledne pak již i široké veřejnosti. Ve vestibulu bylo možné zakoupit trička vyrobená pro tuto akci a prohlédnout výstavka kreseb Michala Suchánka. V předsálí se konaly turnaje, probíhala tu volná diskuse. Hlavní sál opanovali hráči deskových her, které se tu daly i zakoupit.

Nemohli chybět prodejci knih. Knihy tu nabízel i místní antikvariát, který provozují Královi. Na podiu nabízela knihy místní knihovna, byl tu umístěn knihokoutek, kde mohli návštěvníci conu usednout do křesel a začíst se do knih. Rovněž tu byla umístěna kasička pro sbírku pro válkou zkoušenou Ukrajinu. Také zde byly umístěny panely s komiksem a obrázky mladé výtvarnice Elišky Štefaňákové, které byly v sobotu přemístěny do hlavního sálu. O sobotním odpoledni se na akci přišla podívat i sama autorka vystavených děl.

Modrý salonek a Sklepení bylo vyhrazeno přednáškám, besedám a promítání. V pátek jste tu mohli vidět Vojtěcha Matochu, autora Prašiny, Pavla Bareše, autora Projektu Kronos, vyslechnout besedu o audioknihách Jiřího Walkera Procházky nebo se pobavit při loutkovém představení Rudy Hancvencla Hvězdné dálky, aneb Galaktická roztržka čili kterak Impérium úder nevrátilo. V 19 hodin jste se mohli bát ve Sklepení při filmu Blade.

V sobotu 19. března návštěvníci conu si mohli vyslechnout kouzelné a tajuplné vyprávění Michala Příběhoviče a seznámit se s novým komiksem Potíže s Mirečkem od Michala Grigy, Lenky Dokoupilové a Tomáše Znamenáčka. Odpoledne proběhly besedy s Markem Dvořákem, autorem Nesvatého otce a Bastarda bohů, s Kateřinou Šardickou, která napsala Zmizení Sáry Lindertové nebo Noci běsů. Také tu byl Nikkarin, ilustrátor, výtvarník a autor komiksů.

Pomyslnou třešničkou na dortu byla beseda s Františkem Kotletou a Kristýnou Sněgoňovou, spoluautory space opery Legie. Ve Sklepení proběhl znalostní kvíz na téma Pána prstenů, Anime beseda s Pavlínou Riedlovou. Akci zakončilo promítání filmu Kluk ve světě příšer. Besedy zpestřili svými vystoupeními tanečníci stepu z Blanska, coby elfové.

Po oba dva dny si mohli milovníci PC her zahrát Minecraft a hry od Amanity Design. Schodiště a Galerii lemovala výstavka prací dětí z místních škol. Před Galerií byl umístěn fotokoutek a na Galerii umístili pořadatelé dílničky pro děti.

Doufejme, že pořadatelům tato dvoudenní akce nevzala veškeré síly a budeme se moci těšit na další ročníky. Škoda jen, že ve stejném termínu probíhaly ještě další srazy „scifistů“, které ubraly Bozaconu na návštěvnosti a hostech. Ale i přesto se obnoveného conu zúčastnilo po oba dva dny přes 700 návštěvníků.

Monika Šindelková