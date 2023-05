Prodloužený víkend v Blansku od 28. dubna patřil jako každý rok pálení čarodějnic. Již v pátek v podvečer se zahrada Domu dětí a mládeže stala místem setkání a sletu všech čarodějnic a čarodějů z blízkého i vzdáleného okolí.

Dům dětí a mládeže ovládly čarodějnice. Slétly se na zahradu | Foto: Jakub Kostka

Od 16.30 do 17.30 přicházeli všichni návštěvníci v kostýmech, i bez nich, a ihned se vydali na čarodějnou stezku s úkoly, aby pomohli čarodějce Malvíně s jejím problémem. Jí se totiž pořád lepí smůla na paty a potřebovala pomoc, aby se dostala na čarodějný slet včas. Všichni, kdo se do pomoci zapojili, si tím vysloužili sladkou odměnu, a povedlo se, uff.

Od 17.30 pokračoval program v duchu vyrábění čarodějnic z přírodních materiálů, které byly určené ke spálení. Ovšem některé výtvory byly tak pěkné, že byly tohoto rituálního okamžiku ušetřeny a raději zdobí pokojíčky šikovných dětí.

Okolo osmnácté hodiny na zahradě vzplál oheň, a zatímco rodiče opékali buřty pro sebe i své děti, děti si vyzkoušely lekci čarodějného tance. Promenádu masek nahradila soutěž v letu na koštěti a poté jsme opět měli přetěžký úkol vybrat tři nejzajímavější kostýmy. Ale i to se povedlo, takže jsme cíl splnili a těm, kteří si podle nás dali s kostýmem tu největší práci, jsme předali drobné odměny navíc.

Poté, co se naplnila bříška malých čarodějů, následovala poslední soutěž - bitva s papírovými koulemi mezi dětmi a rodiči. To bylo něco, ten boj, to si určitě ještě někdy zopakujeme.

Děkujeme všem, kdo dorazili i přes nevyzpytatelné počasí, které nám přidělalo pár vrásek na tvářích. Věříme, že jste se stejně jako my, skvěle bavili a těšíme se na vás na dalších akcích, které pro vás připravujeme.