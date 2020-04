Druháci malovali skřítky

Žáci 2. B z naší školy v Salmově ulici v Blansku s rodiči v téhle naprosto nelehké situaci bojují jako draci. Zvládají základní úkoly do českého jazyka i matematiky. Navíc čtou maminkám při vaření. To jsou pak dobroty . Děti píší, počítají. Napsaly krásné dopisy. Je úžasné, že nejsou jen doma, ale že jdou na procházku do lesa. Tam je nejlépe a bezbacilově

Druháci malovali skřítky. | Foto: ZŠ Salmova Blansko