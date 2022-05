Nejprve tedy k podnikové soutěži ČKD, které se uskutečnil již 59. ročník. Ta je určena pro pětičlenné týmy, složené výhradně ze současných a bývalých zaměstnanců podniku ČKD Blansko. Tato družstva se v devíti členné skupině utkala jednokolově a poté se utvořila nadstavbová finálová čtyřka a pětičlenná skupina o pořadí. Finálovou čtyřku tvořily týmy Brusírna B, Elektro, Modelárna a Postup A. Po započtení výsledků ze základní části plus výsledky finálové čtyřky určily vítěze, kterým se stalo s bilancí 10 výher a 1 porážka družstvo Postup A. Tým tvořili hráči Pavel Kakáč, Jan Semrád, Tomáš Stojkovič, Luboš Sotolář, Tomáš Smola a Martin Hrubý a jejich průměrný výkon činil 1304 poražených kuželek. Tento vítězný tým má právo účasti v Mistrovství ČR neregistrovaných 2023. Na druhém místě se umístil tým Brusírna B, který získal o dva body méně, 3. místo obsadil celek Modelárna s odstupem 8 bodů na vítěze. Bramborovou pozici získal tým Elektro, který získal o další dva body méně.

Do celé soutěže se zapojilo 65 hráčů, kteří odehráli celkem 54 utkání z toho 4 ženy. Hráčů s průměrným náhozem přes 260 kuželek bylo celkem 10. Hranici 1300 poražených kuželek v jednom utkání, což je považováno za výborný nához, se podařilo překonat týmům Nářaďovna A jednou - 1325 kuželek, Brusírna B 4krát – maximum 1322 kuželek a vítězům Postup A 6krát, maximum 1348 poražených kuželek, což byl nejlepší nához v celém průběhu soutěže. Nejlepší pětici jednotlivců tvořili hráči:

1. Pavel Kakáč Postup A průměr 277,00 kuželek

2. Miloš Stloukal Nářaďovna A průměr 271,25 kuželek

3. Michal Brychta Brusírna B průměr 269,27 kuželek

4. Radim Nezval Brusírna B průměr 267,55 kuželek

5. Martin Malits Brusírna B průměr 264,36 kuželek

A nyní k početněji obsazené podnikové středeční soutěži. 33. ročníku této populární Okresní podnikové ligy se zúčastnilo ve dvou výkonnostních soutěžích – Extralize a 1. lize po 9 týmech, které se utkaly jednokolově každý s každým a poté následovaly opět nadstavby o celkové pořadí. Poslední dva celky extraligy sestupují do 1. ligy a nahradí je dva nejlepší z nižší soutěže. Stejně jako pondělní soutěž je i tato určena pro pětičlenné týmy a každý hráč v jednom utkání odehraje 60 hodů sdružených.

Po odehrání všech utkání se z vítězství v 1. lize radovalo družstvo SK Blanzek SOŠ Blansko se 16 body a průměrem 1173,91, na 2. místě skončil celek EKO Systém se 14 body a průměrem 1172,82 oba dva tyto týmy mají tedy právo postupu do vyšší soutěže extraligy, na třetí pozici skončil tým Hasiči Blansko také 14 bodů a průměr 1142,36 a na 4. místě skončil celek Innogy s 12 body a průměrem 1129,64. Postupující nahradí dva poslední celky z extraligy, kterými se staly celky ČKD Holding a JEZAT Team s.r.o. Blansko.

Mimořádně dramatická situace byla až do posledního kola v extraligové nadstavbě o titul, kterou tvořily týmy A JE TO A Dolní Lhota, A JE TO B Dolní Lhota, ProResale a VVR Lažánky B. Na celkové 1. místo mohli pomýšlet dvě kola před koncem soutěže ještě tři celky. A teprve poslední vzájemný zápas mezi celky A JE TO A a VVR B rozhodl o vítězi. Letošním mistrem opět s právem postupu na MČR 2023 se nakonec stal tým A JE TO A s 18 body a průměrem 1306,73. O jeho prvenství rozhodl širší kádr, který tvořili hráči Zdeněk Brtníček, Michal Král, Martin Novotný, Michal Souček, Miloš Stloukal, Ivana Stejskalová, Jan Šmerda, Antonín Štrajt a Kamila Veselá. Na druhém místě skončil se 16 body a průměrem 1300,55 kuželek celek VVR Lažánky B, bronzová pozice patří týmu ProResale, který získal také 16 bodů a dosáhl průměr 1286,18 a 4. místo obsadil celek A JE TO B s 10 body a průměrem 1277,82 kuželek.

Všechny týmy finálové čtyřky několikrát během soutěže překonaly hranici 1300 poražených kuželek, konkrétně A JE TO A celkem 7krát, A JE TO B 2krát, ProResale 5krát, VVR 8krát a družstvo KSK jednou. Nejvyššího náhozu v celé soutěži - 1385 kuželek dosáhli hráči A JE TO A v posledním rozhodujícím utkání. Do zápasů se zapojilo celkem 133 hráčů, z toho 11 žen, nejlepší Ivana Stejskalová na 3. místě s úctyhodným průměrem 270,38 kuželek. Průměru nad 260 kuželek dosáhlo celkem 17 hráčů. Nejlepší pětice hráčů má toto složení:

1. Pavel Kakáč VVR B průměr 274,36

2. Miloš Stloukal A JE TO A průměr 273,67

3. Ivana Stejskalová A JE TO A průměr 270,38

4. Svatopluk Kocourek ml Kočičáci průměr 270,27

5. Jan Semrád VVR B průměr 269,55

Celkově lze tedy zhodnotit letošní ročník soutěží OPLK jako velice vyrovnaný a dramatický až do úplného konce. Gratulujeme všem vítězům a našim zástupcům na MČR přejeme pevnou ruku a co nejlepší výsledky.

Doufejme, že se na podzim sejdou neregistrovaní kuželkáři na blanenské kuželně v ještě hojnějším počtu než v právě skončené sezoně.

Michal Souček