Teď už jen zbývá, aby děti krmítka na svých zahrádkách zásobovaly zrním a jinými dobrotami. A pokud v zimě v okolí uvidíte ptáčky zpěváčky vypasené tak, že ani nemohou létat a chodí pěšky, tak to se asi byli u nás v Paměticích nazobat.

Nastala další fáze – pomalování krmítek. Zatímco první část byla mnohdy doménou rodičů, malování už bylo zcela v režii dětí. Některé to dokázaly i oběma rukama zároveň. Některá krmítka tak hýřila barvami, že nezbývá než doufat, že v zimě u ptáčků převáží hlad nad strachem a překvapením jak pestrý „domeček“ se zrním se v zahrádce objevil. Komu zbyl po výrobě a namalování krmítek elán si mohl namalovat oblázky.

Rozdali jsme káždému dítěti balíček připravených prkýnek a sloupků a krabičku hřebíčků a vrutů pro vybraný typ krmítka. V tomto okamžiku se celá režie akce vymkla kontrole. Z původně zamyšleného výkladu, jak při montáži postupovat, které vruty na co použít a co raději napřed namalovat, sešlo. Natěšené děti a rodiče sady ihned rozbalili a vrhli se na připravené nářadí, rozhlehl se hluk kladívek a vrčení šroubovaček, takže organizátoří rezignovali a raději si nalili pivo. Naštěstí vše dobře dopadlo a dle připravených vzorů všichni krmítka správně smontovali.

Vyhrál konec prázdnin, neděle 29.8. Vzhledem k nejistému počasí jsme akci přesunuli do sálu kulturního domu, což se při následných přeháňkách ukázalo jako prozíravé. Přihlásilo se 27 dětí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.