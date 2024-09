Krajem pod Kojálem, běh na lyžích, splouvání řeky, táboření, vysokohorská turistika, dálkový etapový pochod nebo jen obyčejná vycházka. Poznávání krajiny a přírody. Umění vést, motivovat ostatní a ukazovat jim cestu. Všechny tyto disciplíny z oblasti nenáročných, ale o to krásnějších volnočasových aktivit spojuje jméno žijící legendy, výrazné osobnosti a skromného člověka zároveň. Je jím čestný předseda KČT Kotvrdovice a zakladatel organizované turistiky v obci pan Ing. Jaroslav Pernica, CSc., který v měsíci srpnu oslavil devadesáté narozeniny.

Početná skupina jeho odchovanců všech věkových kategorií se 7. září sešla na startu slavnostní cyklojízdy, aby popřála a poděkovala člověku, který se v tom nejlepším slova smyslu dotkl jejich osudů. Nestor kotvrdovické turistiky to komentuje slovy: „To není žádná moje zásluha, celý život jsem se jen snažil dělat to, co mě baví.“

Po neformálních proslovech přišly na řadu spontánní gratulace, a poté oslavenec odstartoval skupinu cyklistů, kteří se vydali na trasu z jeho nejoblíbenějších. Z rodné vesnice přes kopce Drahanské vrchoviny do hanáckých rovin, jak se u nás říká – na Plumlov. Slunečný den babího léta dovolil zastavit se na mnoha památných místech a znovu a znovu zavzpomínat na vycházky či vyjížďky, které se začaly odehrávat před bezmála padesáti lety a nejednou byly pro nově příchozí těmi prvními. Ten nepopsatelný úžas z poznávání do té doby nenavštívených míst přetrval v srdcích mnohých z nás až do dnešních dnů.

Ještě jednou přejeme pevné zdraví a děkujeme!