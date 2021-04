Poprvé jsme se do větší společné úklidové akce na Bačově odhodlali v roce 2013 a vznikla tradiční akce Očista Bačova. Později jsme se zapojili do centrálně organizované akce Ukliďme svět, ukliďme Česko!. Loňský a letošní rok bylo vše o individuálním zapojení. Samozřejmě se víc lidí zapojí, pokud je akce hromadná, je u toho i více zábavy a dá se vymyslet i doprovodný program, jako například společné občerstvení po zvládnuté akci. Já jsem letos, stejně jako loni akci rozvrhla zhruba na celý týden a odstartovali jsme v sobotu.

Do jarního úklidu se zapojili dobrovolníci v Bačově. | Foto: Barbora Palánová

Pomáhali mi některé děti a to je důležité, zapojit mládež a učit je tomu, aby si přírody vážili. Co se týče samotného úklidu, tak Bačov je celkem čistý, ale okolní cesty, kam chodíme na procházky, jsou plné lahví od vína a tvrdého alkoholu, pet-lahví, kelímků, rukavic, krabiček od jídel a také nepořádek od petard. Je smutné, že již dopředu víme, kde se odpad hromadí. Jsou to místa podél cest, kdy jsou odpadky házeny přímo z aut, a pak jsou to polní cesty, kde jsou místa, kam se dá zaparkovat auto. Vše je to o návycích. Ale mám radost, když se do úklidu zapojují děti a jsou nadšené!