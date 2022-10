Klasická vycházka od Jakubova jezera ke Skalnímu mlýnu, s krátkým odbočením do Suchého žlebu ke Kateřinské jeskyni, zpět do žlebu Pustého a kolem Punkevních jeskyní a Čertovy branky na Macochu a skály u stanice lanovky, k Srnčí jeskyni s výhledy na závěr Suchého žlebu a Vilémovice. Odsud zpět a přes Chobot a kolem Křenkova pomníku zpět směrem ke Skalnímu mlýnu, kam jsem již docházel za tmy. Můžete tu jít třeba stokrát, a přeci je to pokaždé trochu jiné, pokaždé si všimnete něčeho nového. A barvy letošního podzimu jsou takřka dokonalé.