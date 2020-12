Je to akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice a proběhne v roce 2020 celkově již po desáté. Radost těmto dětem mohou udělat zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům a odnesou na některé ze sběrných míst, které ho předá potřebným. Vloni tak mělo hezčí Vánoce více než 35 000 dětí z chudých rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů. Sbírku pořádá Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Loni jsme díky Vám, našim občanům městyse Svitávky, nasbírali neuvěřitelných 65 krabic, které putovaly k potřebným dětem, moc vám za to děkujeme a prosíme, zkuste to zopakovat!

Vánočně zabalené krabice pro děti od 0 do 10 let, označené štítkem s informací, zda je krabice pro chlapce či holčičku a v jakém věku, můžete nosit na 2 sběrná místa u nás ve Svitávce. V pondělí 23. 11. a 30. 11. od 10 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin je bude vybírat Rodinného centrum Ferda a každé pondělí a středu až do 5.12. můžete krabici donést v době od 12 do 17 hodin do budovy Úřadu městyse Svitávka a předat paní místostarostce Miroslavě Holasové. Moc vám všem za vaše případné dary předem děkujeme! Tipy, co a jak do krabice zabalit, naleznete na: https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/tipy-na-darky/, informaci o akci na: https://www.krabiceodbot.cz

Členky Ochotnického divadla Svitávka a Rodinného centra Ferda Svitávka