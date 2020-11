Tak tyhle otázky vnímáme všichni každodenně. Nedávno jsem s kolegy a rodinou oslavila životní jubileum a samozřejmě došlo také na rozhovory týkající se bilancování a plánů do budoucna. Jsem ráda, že mám kolem sebe lidi, kteří, stejně jako já vidí budoucnost pozitivně. Malé ohlédnutí totiž nikdy neuškodí. Takže. Co je vlastně jinak?

V našem DDM v Blansku proběhlo úžasné léto, plné dětských úsměvů a radosti ze společně stráveného času. Stejně jako v loňském roce. Teď, v období podzimu, probíhá přihlašování dětí do kroužků, kterých i v letošním školním roce nabízíme téměř 100. Ano, je to dokonce více jako loni a máme téměř obsazeno. Každý měsíc nabízíme minimálně jednu soutěž nebo výzvu pro veřejnost. Máme skvělé rodiče a děti, se kterými velmi aktivně komunikujeme. A že je u nás v učebnách smutno? Tak to určitě ne. Dětská skupina Smíšek funguje a dětský smích (někdy i pláč) můžete u nás slyšet každý den.

Co je tedy jinak? Otevírají se nám nové příležitosti. Více spolu mluvíme, učíme se využívat nových komunikačních forem práce, nabízíme více venkovních a tvořivých aktivit, více sledujeme svoje zdraví, lépe organizujeme svůj čas. Vážíme si mnohem více našich tradic a důvěry, kterou v nás rodiče vkládají, když k nám přivedou svoje děti. Jsme mnohem vnímavější k potřebám ostatních lidí. Hledáme nové cesty vzdělávání jak pro sebe, tak pro naše děti. Snažíme se o to, aby učení byla zábava a rozptýlení. Přestáváme obyčejné věci chápat jako samozřejmost.

Tohle ale přece není hrozba. Tohle je dobře. Je to příležitost pro nás všechny. Příležitost se zamyslet a vrátit se k těm obyčejným věcem, které v nás v době našeho dětství probouzely kreativitu. Tyto principy jsme možná v tom každodenním úprku zapomněli.

A doba roušková? No to je přece fajn. Chráním sebe, chráním tebe. Vždyť jak jinak bychom si uvědomili, že zdraví je nejvyšší naší hodnotou? Máme skvělou příležitost se zastavit, zamyslet a třeba se i znovu zamilovat. Do svojí práce, do svých blízkých, do svých dětí. Vždyť děti jsou naší budoucností a jsou-li milované, dokáží obrovské věci. Koukněme se na svět kolem sebe jejich očima. Teď máme jedinečnou možnost. My v Domě dětí a mládeže v Blansku to víme. Víte to také?

BLANKA ŠTREITOVÁ



Dům dětí a mládeže Blansko