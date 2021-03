Ani v celostátní karanténě jsme nesložili ruce do klína a chystáme, co můžeme. Jsme skauti a budeme připravení, abychom i letos přivítali děti na našich příměstských táborech.

Ze života blanenských skautů. Blanenští skauti na táboře. | Foto: archiv střediska Světla Blansko

Skautské středisko Světla Blansko chystá letní příměstské tábory už po deváté. Každý z táboru je v jednom turnusů určený pro nejvýše dvacet dětí, program trvá vždy pět dní, každý den od osmi ráno do čtyř odpoledne. A co letos chystáme? Na začátku prázdnin to bude cestování časem i vesmírem a čekáme i ty nejhodnější zbojníky. Od 5. do 9. července se totiž v klubovně na Růžové 5 děti od 6 do 13 let vydají na Cestu časem, v klubovně na Komenského 13 čeká na děti od 7 do 10 let Vesmírné dobrodružství a v klubovně v Černé hoře prožijí děti od 8 do 11 let dobrodružství Robina Hooda.