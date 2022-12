A v čem byl letošní ročník tak WAU? Zatím rekordní počet 16 přednášejících dětí, 15 skvělých prezentací (jedna sourozenecká dvojice) a na to navazující program pro všechny. Letošním hostem WAU byl totiž paleontolog Štěpán Rak, který pro účastníky připravil výlet do druhohor. Ano, bylo to o dinosaurech, Jurském parku a jak to vlastně bylo doopravdy. Účastníci WAU si tak mohli vzít do ruky nejen modely dinosaurů, ale i odlitky jejich lebek, mamutí kel nebo pravé zuby megalodona.