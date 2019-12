Je stále aktuální, že v naší republice žijí senioři, kteří se cítí osamocení. I oni si zaslouží trochu radosti – a kdy jindy, než v období Vánoc!

Do projektu se opět registrovalo mimo jiné i SENIOR centrum Blansko. Pozitivní a někdy i velmi emotivní reakce na předávání dárků, je pro samotné dárce tou největší odměnou, pro kterou stojí za to se do projektu přihlásit.

V našem domově právě probíhá toto radostné předávání dárků s velmi pozitivní odezvou. Někteří dárci, se po návštěvě jimi vybraného seniora stali i jejich přáteli do budoucna. Více najdete na stránkách www.jeziskovavnoucata.cz