Do přírody se smí. Objevte tajemství jarních hub

Český svaz ochránců přírody s nabídkou aktivity pro všechny, kteří mají možnost chodit do přírody. Do čtvrtého května hledejte v přírodě jarní houby. Spousty jich rostou už nyní. A vzhledem k očekávanému suchu to jsou možná jediné houby, které letos uvidíte.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Laštůvka "Kudláček"

Jaro sice není typickou houbařskou sezónou. Ale to neznamená, že nelze nic zajímavého z říše hub najít. Nemluvíme ani tak o sbírání do košíku, i když i dobré jedlé houby lze touto dobou v přírodě potkat. Mluvíme hlavně o houbách velice zajímavých tvarově. Touto dobou totiž v přírodě dominují smrže, kačenky, ohnivce, pálečky, destice a další prapodivnosti, které by běžný houbař ani za houbu nepovažoval. Dívejte se po nich, foťte je, případně se je pokoušejte určit je. V tom vám může pomoci některá z určovacích skupin na facebooku, například https://www.facebook.com/groups/makromycetes/. V květnu lze potkat samozřejmě i houby klasické. Ne nadarmo se jedna z nich jmenuje májovka. Pro určování těchto druhů hub je velmi důležité podívat se na klobouk zespodu. Jak jsou rourky či lupeny husté, jaký mají tvar a barvu, jak jsou připojené k třeni (noze). Někdy kvůli tomu není třeba houby trhat, stačí podsunout fotoaparát pod ně a cvaknout. Důležitým určovacím znakem řady hub je také vůně. Tak si nezapomeňte odhrnout roušku a nalezené houby důkladně očichat. Další zajímavou skupinou hub, kterou lze pozorovat v podstatě celoročně, jsou choroše. Houby, jejich plodnice vyrůstají přímo z mrtvého či živého dřeva. Když se zadíváte pozorně, zjistíte, že není choroš jako choroš, že jsou nesmírně rozmanité. I tady je často pro určení nutné dobře si prohlédnout či nafotit spodní stranu. Třeba takový pevník chlupatý je od některých outkovek při pohledu z vrchu často nerozlišitelný. I některé choroše lze určovat podle vůně. Takový anýzovník vonný je zcela nezaměnitelný. Podaří-li se vám pořídit nějaké pěkné fotografie jarních hub, podělte se o svůj nález a zúčastněte se naší soutěže. Na e-mail souteze@csop.cz pošlete fotku, přibližnou lokalizaci (oblast), popis místa a datum nálezu. A když přidáte i nějaké zážitky, které se vám při jarním houbaření přihodily, budeme rádi. Vaše úlovky posílejte do čtvrtého května, spolu s kontaktem na vás. Nezajímavější příspěvky čeká odměna. Jan Moravec, Český svaz ochránců přírody

Autor: Redakce