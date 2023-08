Deváté kolo Pivovar Černá Hora Cupu Velké ceny Blanenska 2023 se uskutečnilo v neděli 20. srpna v hasičském areálu Žegrov v malebné vísce, která je středem Moravského krasu, v Rudici. Místní Sbor dobrovolných hasičů zde dokázal v minulých letech vybudovat dráhu, která je díky svému většinou tvrdému podkladu, tartanovému náběhu a lehčím terčům jednou z nejrychlejších tratí celého seriálu. Spoustu týmů přijíždí do Rudice s vidinou dosažení těch historicky nejlepších časů, což se potvrdilo i letos. V průběhu dne jsme mohli vidět hned padesát požárních útoků.

Do obce v srdci Moravského krasu se sjeli hasiči. Pokračuje Velká cena Blanenska | Foto: Pavel Kuchař

Jako tradičně zahájili soutěžní den svými pokusy muži. Tým z Rudice jsme letos viděli při jejich snažení poprvé. Ti na domácím závodě dokončili svůj letošní první požární útok v čase těsně pod 20 vteřin. Na vítězství bylo ale potřeba zabrat o dost víc. Nejlépe se vedlo mužům z Pasohlávek, kteří mimo svou prioritu, tedy závody Extraligy České republiky, víceméně pravidelně objíždějí i závody VCB s výsledky na nejvyšší úrovni. Po vítězství v Rudici s jedinou šestnáckou dne drží Pasohlávky druhé místo Blanenské ligy v PÚ. Druhé místo si pro sebe ukořistil stále vedoucí tým VCB Sychotín s označením A a za čas 17,16 odvezl z Rudice stříbrné medaile. Stupně vítězů doplnili s pěkným útokem za 17,21 borci z Čelechovic na Hané. Za zmínku stojí i pokažené pokusy předních Blanenských týmů – Bořitova A a Sychotína B, které můžou ovlivnit výsledky celého seriálu.

Velká cena Blanenska: Černovice se staly centrem klání i srazu po dvaceti letech

Kategorie žen slibovala opět ,,válku“ blanenské špičky a hodně se čekalo, jak do ní promluví nyní již jisté Mistryně Extraligy České republiky, holky z Plumlova. No a nakonec jsme viděli opět něco neuvěřitelného. Několikanásobné vítězky Velké ceny, děvčata ze Žernovníku, dokázala po dlouholetém snažení prolomit magickou hranici 16 vteřin a předvést útok s výsledným časem 15,55 sekundy. Holkám se splnil sen a tímto nejlepším útokem ženské soutěže udělali i velký krok vstříc k dalšímu triumfu na VCB. Druhý skončil Senetářov, který si taktéž v Rudici vylepšil svůj nejlepší dosažený čas a to pokusem za 16,29 sekundy. A stupně vítězů doplnil nakonec již zmiňovaný Plumlov.

V kategorii veteránů jsme žádné velké překvapení nezaznamenali. Konečné pořadí závodů v podstatě okopírovalo průběžné pořadí seriálu. Zvítězil Žernovník následovaný týmem z Hlubokého a Pamětic.

Velká cena Blanenska: Pamětická dráha se stala postrachem pro soutěžící

Co nás ovšem překvapuje celý dosavadní průběh 20 ročníku VCB je účast týmů v kategorii dorostu. Do závodu v Rudici se zaprezentovalo dokonce 13 týmů, složených výhradně z členů mladších 18 let. Požární útoky, které tyto týmy předvádějí, mají většinou nějaké ty mouchy, nicméně je to dobrý příslib do budoucna. V Rudici vyhrál tak jako na předešlém kole v Černovicích Ostrov u Macochy, druhé místo si po dalším zaváhání odvezl Senetářov a třetí skončila Černá Hora.

Velké cena Blanenska se řítí do svého finále a do jejího konce nám zbývají už jen tři závody. Ten další je na programu netradičně v sobotu 2. 9. v areálu vedle fotbalového hřiště v Lysicích. Začátek je naplánovaný na 14:00. A rozhodně se bude na co dívat! Více na www.velkacenablanenska.cz