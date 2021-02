Výletníci na Blanensku mohou vybírat, kam vyrazit na zimní vycházku. Než přijde obleva, mohou se zajít podívat do přístupných částí Moravského krasu podívat se na krápníky z ledu, nebo vyrazit napříkad k Milonicím a zjistít, jestli je ještě zdobí ledová nádhera, nebo už tam zurčí voda z tajících sněhů.

Ledové krápníky v jeskyni Pekárna v Moravském krasu. | Foto: Hynek Vermouzek

Aspoň na chvilku jsem se zašel tento týden mrknout, co vytvořila zima v Pekárně. S legendárním rokem 2010 je to sice nesrovnatelné, ale pořád je to něco nádherného. A když už jsem v tom byl, vyrazil jsem se synkem druhý den na výlet za ještě většími ledovými vílami do jeskyně Hladomorna u Holštejna. Ztrácí se ta ledová nádhera před očima, ale snad ještě třeba do pátku na co koukat bude. A abychom nebyli pořád v jeskyních: minulý týden jsem pro změnu krátce navštívil Milonické vodopády, podívat se, jaké dílo předvedl mrazík tam