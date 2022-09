Víkend elektromobility ve Westernovém městečku oživila koňská show

Letošní festival otevře dvojice výjimečných hudebních osobností Ivan Palacký a Jaroslav Šťastný (alias Peter Graham), která si říká PALAGRACHIO. Ivan Palacký, civilním zaměstnáním architekt, patří k nejvýraznějším (nejen) tuzemským improvizátorům a zvukovým experimentátorům. Jeho unikátním „nástrojem“ je amplifikovaný jednolůžkový pletací stroj Dopleta 180, často používá také preparované diktafony, minidisk, nebo mu stačí obyčejná kytara. Na tu ostatně „válel“, spolu s výrazově narativním, leckdy notně exaltovaným zpěvem, v druhé polovině osmdesátých a v první polovině devadesátých let v různých skupinách a projektech rockového charakteru, jež se pohybovaly mezi novou vlnou a progresivním, avantgardním rockem. Nejvýraznější stopu zanechal v kapelách Výkřiky břich a zvláště Sledě, živé sledě; v posledních letech se k této podivné rockové hudbě vrátil skrze jedinečné uskupení Pátí na světě. Ovšem v Palagrachio dělá úplně jinou muziku.

Aby ne, když Palackého spoluhráč je jako Jaroslav Šťastný výtečným jazzovým klavíristou a improvizátorem (též pedagogem na brněnské JAMU) a coby Peter Graham skladatelem soudobé vážné hudby s výrazným hledačským impulzem. Jeho hudba zaznívá na prestižních světových scénách, jeho instrumentální um (klávesové nástroje, živá elektronika) umocňuje šťavnatou progresivitu souborů okolo jazzového saxofonisty Pavla Zlámala.

Po Palagrachio vystoupí výrazný loňský objev na pražské scéně alternativní hudby RACH. Původně byli v roce 2020 dva – akademický malíř, básník, zpěvák, textař Eliáš Urban a pianista, skladatel Mikuláš Tichý. Šansony v tak komorní podobě začaly být záhy příliš těsné, a tak se ještě v témž roce připojil původně punk-rockový bubeník Christian Krček. Nyní je skupina čtyřčlenná, neboť přibyl baskytarista s rockovou a bluesovou minulostí Tomáš Hromek. Od té doby oscilují na pomezí šansonu a jazzového undergroundu, přičemž výrazivo vytrvale rozšiřují. Na počátku loňského roku vydali ve spolupráci s labelem Indies Scope debutové EP „Pláně“. Kapela tvrdí, že titul odkazuje k potřebě otevřeného prostranství mysli. „Tato prostranství hledáme a uchylujeme se k nim v touze oprostit se od dopředu nadefinované každodennosti a jsou i prostorem, kde se mohou zjevovat a dále cizelovat tvary nám vlastní. Ať už to skončí jen hloupým úsměvem do slunce, básní či jemnou melodií, kterou přetvoříme tak, aby zněla ostatním. Výraz pláně v sobě ukrývá i plod plané jabloně, možná sladký a šťavnatý, dost možná trpký a nestravitelný. Takovým plodem mohou být i naše skladby,“ říká Eliáš Urban.

Páteční festivalový večer uzavře trio výjimečných brněnských instrumentalistů – VÍTOVÁ / HANOUSEK / VTÍPIL. Akordeonistka Žaneta Vítová se saxofonistou a klarinetistou Radimem Hanouskem hráli již na prvním ročníku tohoto festivalu. Byl to neobyčejný zážitek, akustický výlet do hájemství čiré krásy. Oba se koneckonců dobře znají např. ze souboru experimentálního jazzu Dust In the Groove.

Tentokrát se k nim připojí elektroakustický a zvukový mág Tomáš Vtípil. Ten je až renesančně rozmáchlým hudebním tvůrcem, od zavilých experimentů ke zvukovému designu k rozhlasovým hrám, od Martina E.Kyšperského až po Pavla Zajíčka s DG 307 či remastering legendárních nahrávek Plastic People of Universe.

Sobotní program zahájí unikátní trio, jež vzniklo ad hoc, tj. jen pro tento festival! FREE TRIO HRUBÝ / KALFUS / VOLOŠČUK se vygenerovalo z kvarteta Limbo, jež se bude vracet z účinkování v renomovaném budapešťském jazzovém klubu Opus. Protože se při návratu odpojí slovenský bubeník Dušan Černák, zbylí tři členové – Pavel Hrubý a Petr Kalfus, oba přední tuzemští jazzoví instrumentalisté, a ukrajinský kontrabasista Taras Vološčuk, usazený od roku 1999 v Čechách (hrál mimochodem i se Suzanne Vega!) – takto vytvoří improvizační úderku, zastaví se v Boskovicích a na festivalu Melomania budou mít premiéru!

Další lahůdkou pro opravdové fajnšmekry bude dozajista vystoupení autorské dvojice z podhůří Bílých Karpat Jiřího Oblomova Šedivce (zpěv, kytara, violoncello, nejrůznější perkuse, elektronika) a Tomáše Nerudy Staňka (saxofon, basklarinet, flétna), tudíž NENÍ NĚMÝ. Původně to bylo kvarteto, založené před deseti lety, nyní se sestava ustálila na dvojici excelentních a nesmírně senzitivních hudebníků, jejichž styl by se dal (ale velmi zjednodušeně) označit jako ambient-folk-jazz; jde o písně s netuctově poetickými texty, ozvláštněné neotřelými improvizacemi plnými mystérií a emocí. Jejich loňské album „Pochybná hudba“ patří k tomu nejlepšímu, co se na poli tuzemské nonkonformní hudby v posledních letech urodilo!

Festival zakončí vskutku úderné trio ENDEMIT. První album z loňského roku, jež nese titul v zappovském duchu „Poslední dobou je to delší dobu špatný“, natočila skupina ještě ve čtyřech, se dvěma kytarami. Nyní se sestava ustálila na trojici Vít Beneš (kytara), Vladimír Micenko (baskytara) a Erik Hajtmánek (bicí). Ačkoli se nepouštějí, jeden jako druhý, do bůhvíjakých sólových výletů, posluchač má pocit, že je svědkem jednoho velkolepého, bezuzdně vzkypělého instrumentálního tripu. Skladby jsou doslova nadupané svěžími, vrstevnatými finesami, jež umocňují hutný, až nelítostný tah, a zároveň jsou propracované natolik, že by se to nemusela stydět kterákoli prog-rocková veličina. Hutnost zvukového monolitu, nepřetržitě narušovaného a drolícího pod náporem kontrapunktického tření, tu náhlých výtrysků melodičnosti a lepkavé psychedelie, onde oparu náladotvorby, acid-jazzového tepu či jiskřivých frippovštin a grungeové živelnosti posluchače zvedají ze sedadel. Nejinak tomu bude i v boskovickém Prostoru! Letos se totiž Endemit přihlásil o slovo kolekcí pěti nových kompozic pod titulem „E-show“, které jsou bezpochyby potvrzením ještě vyššího kvalitativního levelu. Nejde ještě o regulérní album, spíše audiovizuální dílo. Posluchače čeká vskutku horečka sobotní noci!

Vlastně to nebude úplný závěr festivalu. Návštěvníky čeká ještě jeden hudební bonus! A vězte, že jedinečný…

Vstupné bude přímo na místě. Doporučené pak 100,- Kč na každé vystoupení. Na jeden večer (3 koncerty) 200,- Kč, na celý festival (6 koncertů) 400,- Kč plus první tři kupující obdrží CD s kvalitní progresivní hudbou.

Jan Hocek