Ve svých představeních kombinují činohru i loutkoherectví, kladou důraz na interakci mezi hercem a divákem. Jedním z hlavních cílů Divadla Koráb je obohacení kulturní nabídky pro dětské diváky a jejich rodiče, vzdělávání zábavnou formou a hlavně pobavení dětí i dospělých.

Divadla Koráb přijede do Blanska s pohádkou Karkulka Červená. V ní představí svou verzi o tom, jak to tenkrát v lese doopravdy bylo. V lese se dějí různá nebezpečenství, ale zajíci, babička i Karkulka mají pro strach uděláno. Nebude to úplně jiná Karkulka, než na jakou jsou všichni zvyklí, ale trochu napínavé to bude. Důležitý je v pohádkách dobrý konec a v této pohádce naštěstí všechno důležité dobře dopadne. Jak herci sami přiznávají, Karkulka je s nimi už rok a půl, ale nebyla příležitost ji pořádně obehrát a usadit. Herci představení zkoušeli v časech neveselých, a přesto (anebo právě proto) ji mají rádi. ,,Kdo přijde na Karkulku uvidí asi i Karkulku Modrou a nebo zelenou.," láká tajemně Radim Koráb.

Představení z cyklu Abeceda pohádek zahrají herci v podání Radim Koráb a Radim Brychta v sobotu 7.5. v deset hodin v Dělnickém domě v Blansku. Předprodej vstupenek v informační kanceláři Blanka a hodinu před představením v místě konání.