„Brzy ráno vyrazilo ze startů v Letovicích a ve Velkých Opatovicích 575 účastníků. Nejen z Česka, ale i z okolních států. Před sebou měli připravené trasy v délce od 2 do 50 km,“ informují pořadatelé. Větrné studené počasí prověřilo připravenost turistů co do fyzické kondice, ale i kvalitu jejich vybavení a oblečení.