Děti z němčické školky hledaly poklad. Vyrazily do přírody

Děti se už vrátily do mateřských škol a přišel také čas oslavit jejich svátek. V Němčicích to byla pro děti i jejich učitelky první příležitost společně slavit po návratu dětí do školky.

Děti z němčické školky vyrazily za pokladem. | Foto: archiv školky