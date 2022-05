Vše začalo ve čtvrtek mezi 18:30 – 19:00 hod. Do školy přicházeli nadšení nocležníci, kteří se zabydleli v jedné třídě – tělocvičně. Potom byly děti rozděleny do skupinek a mohlo začít pátrání a luštění. Děti putovaly po stanovištích, kde plnily zajímavé úkoly a aktivity. Všechny úkoly měly samozřejmě pohádkové zaměření a všichni to zvládli na jedničku. Za každý splněný úkol byla indicie v podobě písmenka. Po složení slova, každá skupinka hledala svůj sladký poklad.

Čas utíkal velmi rychle a děti se musely nachystat na spaní. Vyčistily si zoubky, převlékly do pyžam, ulehly do svých pelíšků a čekaly na pohádku na dobrou noc, kterou jim přečetla naše paní ředitelka. Ani nevíme, jak rychle jsme všichni usnuli, a už tu bylo páteční ráno. Po snídani s teplým čajem bylo pro děti připraveno další překvapení. Čarodějnické dopoledne s kouzelnými úkoly. A tak zábava mohla pokračovat. Opět ve skupinkách plnily čarodějnické úkoly, každá skupinka si umíchala kouzelný lektvar a nakonec museli čarodějnice a čarodějové prokázat své schopnosti k obdržení leteckého průkazu. Na bezpečnost letu dohlížela Čarodějnická dopravní policie.

Nezapomenutelné dva dny plné zábavy a krásných okamžiků, na které budou děti ze Základní školy Jabloňany vzpomínat.

Už teď se těšíme na další „Noc s Andersenem“ , protože spaní ve škole bylo úžasné, škola večer jinak voní i vypadá. A kouzelnicko- čarodějnický den si opět příští rok taktéž zopakujeme !

Kolektiv Základní školy Jabloňany