Děti v zámeckém parku ve Velkých Opatovicích tvořily na téma Krásy podzimu

Na jaře, když se ze dne na den zavřely školy, jsme si poprvé zkusili, jaké je to učit “na dálku”. Do druhé vlny už jsme šli poučení. Jako učitelka výtvarného oboru na ZUŠ Velké Opatovice a Jevíčko, ale také jako maminka tří dětí, jsem věděla, že tentokrát chci učit co nejvíce online. Jsem tak stále v kontaktu se svými žáky, děti jsou rády, že vidí své kamarády a rodiče nejsou zahlcováni úkoly.

Podzimní tvoření děti bavilo | Foto: Renata Štindlová