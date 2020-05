Děti na Sušilově přivítá vymalovaná družina

Nejen učitelé, ale i vychovatelky školní družiny pečlivě připravují vše pro návrat dětí do školy. V současné „koronavirové“ době jsme se pustily s velkým nadšením a pílí do výzdoby prostor školní družiny. Doby, kdy byla škola pro děti uzavřená, jsme využily a pustily se do díla.

Děti ve škole v Sušilově ulici přivítá nově vyzdobená družina. | Foto: archiv školy