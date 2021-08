Děsivá dvoupatrová jeskyně a Františčina huť. Návštěva Moravského krasu ohromí

Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou rozsáhlým komplexem dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí vytvořených ve dvou patrech. Když roku 1748 do jeskyně vstoupil fyzik a matematik J. A. Nagel, prohlásil, že jeskynní prostory jsou strašlivé a hrůzyplné. Byl to první člověk, který sestoupil až do spodních pater. Dnes už jsou prohlídky běžnou záležitostí a málokterý návštěvník Moravského krasu si je nechá ujít.

Františčina huť se nachází u města Adamov. | Foto: Zbyněk Čumpelík