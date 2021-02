Středisko volného času Boskovice přichystalo na začátku letošního roku samoobslužnou hru pro děti a jejich rodiče, Putování za boskovickými strašidly, kterou tak přiblížili zábavnou formou místní pověsti. Hra potrvá až do konce školního roku.

Středisko volného času Boskovice připravilo pro děti hledací hru s putováním za boskovickými strašidly. S boskovickým hradem spojují pověsti vodníka. | Foto: Monika Šindelková

Během putování městem tak zjistíte, kde všude v minulosti strašila strašidla, kde se popravovalo nebo například, kde řádil loupežník Žampach. V tomto případě budete muset pokračovat dál do polí až k lesu ke křížku na ulici K Lipníkům. Jelikož se jednotlivé body nacházejí mezi Bělou, židovským hřbitovem, hradem a křížem na konci ulice K Lipníkům, můžete rozdělit putování na více dnů. A nemusí zůstat jen u těchto míst. Když už budete na Bělé, tak se můžete podívat podél Kamenice na Šmělcovnu anebo jak už jsem zmínila od křížku k Lipníkům nebo do Doubrav. Mapku s pokyny a křížovkou naleznete na stánkách SVČ. Vyluštěnou křížovku, ve které naleznete jméno bílé paní z hradu pak vystřihněte a s identifikačními údaji vhoďte do schránky u vchodu do SVČ na ulici 17. listopadu, abyste mohli být vylosováni a ohodnoceni.