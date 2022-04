Ale živá příroda kolem nás je ten největší zázrak a letos jsou i víc vidět na rozkvetlých stromech pilné včeličky a čmeláci.

Já jsem si včera prošla část Boskovic, kde se má začít stavět. Je to k nevíře, ale už jsou tam někde i chodníky ze zámecké dlažby a dokonce i někde dopravní značky. Je nám všem, kteří to vidíme, moc líto, že po krásně vybudované silnici i chodnících budou jezdit těžká auta a bagry při stavbě nových domů.

RETRO vzpomínky na Velikonoce. Tatínek třásl stromy, aby se probudily k životu

Totiž v našem městě v obydlených zástavbách jsou někde chodníky i silnice už dost let ve velmi špatném stavu, některé části chodníků dokonce už moc let úplně chybí. Proto jsem s radostí vyrazila do Arboreta Šmelcovny, kde bylo mnoho dětí.

Všechny děti u nás ze všech základních škol si užily Den Země, a to právě dopolední vycházkou do přírody na různých místech města a se svými trpělivými a laskavými učitelkami se učily více poznávat jak květy, tak keře i stromy a užily si v přírodě i dost her.

Na posledních dvou obrázcích ukazuji část krajiny, kde se teprve bude stavět. Ostatní obrázky jsou právě z překrásně kvetoucího Arboreta.

Marie Ženatová

Boskovice