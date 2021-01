Ještě před rokem 1989 uváděla tehdejší Československá televize původní třináctidílný seriál ze sklářského prostředí pod názvem Synové a dcery Jakuba skláře. Jeden starý úsobrnský sklář, který vedl rodovou kroniku, tehdy do televize napsal do pořadu Nad dopisy diváků. Mimo jiné napsal: Naše sklárny jsou sice malé, ale určitě se k nám přijeďte podívat. Ve sklárně v Úsobrně, která byla známá spíše pod názvem huť, pracovalo také mnoho mých předků. Mezi nimi i můj děda Josef. Pracoval jako brusič skla.

Sklářští brusiči, v v Hosobrně se jim řiká šléfiři. ilustrační foto: Pavel Kyselák | Foto: Deník / VLP Externista

Této profesi se u nás neřeklo jinak, než že je šléfiř, a tudíž dělá ve šléfirni. Každý pracovní den brzy ráno nasedl v domovském Skřípově na kolo a sjel cestu lesem, kterému se říkalo Helgróm. Až u tzv. Skřípovské vody přijel na silnici, která se pomalu svažovala až k huťským domům a k huti samotné na horním konci Úsobrna. Zpáteční cesta byla ovšem náročnější, protože silnice směrem k Hornímu Štěpánovu mírně stoupala a hlavně cesta lesem až k rodinnému domku už pokračovala do daleko prudšího kopce. A tak dědovi nezbylo než slézt z kola a jít hezky vedle něj. Domů přijel zcela vyčerpaný a upocený. To už babička měla nachystaný lavór s teplou vodou, děda se řádně vošplóchl, něco pojedl a šel si na dvě hodinky lehnout do postele. Před večerem vstal, podělal něco domácích prací a při rozhlasovém vyhrávání dechovky orchestru Karla Valdaufa si „napěchoval“ do bílých papírků tabák, aby měl druhý den co kouřit.