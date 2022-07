V roce 1936 začalo posílat sluníčko na zemi větší počet kalorií již časně z jara. Smálo se na svět, hladilo a líbalo staré i mladé.

Pod mlýnem, při vtoku Svitavy do Blanska, prý starý vodník balil hrnečky a ostatní své podvodní zařízení. „Žádný naháč ve vodě, posledního utonulého už nepamatuju, tak co tady.“ bručel pod zelenými vousy. „Člověk – tedy jako vodník – je už celý nervózní z toho hluku na vedlejším stadióně, pořád tam kluci i holky honí míč nohama a rukama… Kdyby navečer skočili sem do tůně, měl bych alespoň naději na nějakou tu dušičku. Ale to ne, schválně skáčí do vody jinam.Chybu udělal. Odstěhoval se kamsi pod Macochu – a přišel o tu vodní slávu v Blansku.

A sláva to byla ne lecjaká. I líní kapři vystrkovali hlavy z vody, raci vylézali z děr na nejvyšší kameny, aby dobře viděli.

Blansko žije již několik dnů v radostných přípravách na novou slavnost. Maminky a tatínci se předhánějí. Vykoupili již všechny blanenské zásoby plaveček a plavek, gumových čepic, záchranných pásů apod.

V neděli pak pyšně vykračují v proudu lidí za hudbou. Ta opět hřmí v pochodu městem, vítá otevření městského koupaliště.

(Z knihy Vzpomínkám už je třicet)

Městská rada se usnesla 5. prosince 1935 zřídit koupaliště. Pro jeho zbudování byl vybrán pozemek uprostřed města vedle fotbalového hřiště AFK Blansko s odběrem vody z mlýnského náhonu. Na základě plánu bazénu 50 x 25 m vypsalo představenstvo města soutěž na stavbu. Z přihlášených šesti firem byl vybrán Josef Jalový, blanenský stavitel.

Tesařské práce prováděl tesařský mistr František Jakubec a odborný dozor vykonával František Křenek a radní Metoděj Klimeš a Robert Stařecký. 18. 6.1936 bylo koupaliště slavnostním projevem starosty dr. Rodkovského otevřeno.

Koupaliště mělo skokanský můstek, čtyři metry vysokou skluzavku, betonový bazén o hloubce 0,9 až 3 m a rozměrech 50 x 25 m, mělký bazén pro děti, pavilon pro pokladnu, společnou šatnu s kabinami pro muže, společnou šatnu s kabinami pro ženy, 37 separátních kabin, pískoviště a bufet.Nový aquapark v městě Blansko byl otevřen 14.7.2006. Byl vybudován v areálu starého koupaliště ze 70. let. Bazén aquaparku obsahuje: čtyři 25metrové plavecké dráhy, tři skokanské můstky 1 a 3 metry, divokou řeku s houpacím bazénkem uprostřed, 55 metrů dlouhý tobogán, 2,5 metru širokou a 14,5 metru dlouhou skluzavku, bublinkovou masážní lavici, čtyři vodní trysky ve stěně bazénu, tři chrliče vody, vodní hřib, dva dnové výrony vody.

Dětský bazének je sestaven ze dvou propojených bazénků o průměru 4 a 6 metrů, s vodním hřibem.

V zadní části areálu je široká písečná pláž, která obsahuje stylové dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let (prolézačky, houpačky) a dva plážové volejbalové kurty.

Součástí areálu je nové 4-dráhové patanquové hřiště včetně veškerého příslušenství. Provozně správní budova obsahuje šatny, sprchy a WC pro návštěvníky, místnosti pro plavčíky a půjčovnu lehátek a slunečníků.



