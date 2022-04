Do širšího reprezentačního výběru kadetů do patnácti let se dostal Lukáš Kincl, který je žákem 7.B. Čtveřice baseballistů ze ZŠ Salmova tak absolvovala hrací soustředění na malebném pobřeží Středozemního moře.

Žákovská reprezentace má pro tento rok nabitý program, v červenci je v plánu ME ve Vídni a na konci léta MS na Tchai-wanu. Kadetská reprezentace se zúčastní MS v Mexiku. Držíme našim žákům palce!

Jaroslav Krejčíř