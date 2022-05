Formaci PONK založil jej bývalý člen Hradišťanu (strávil tam plných šest let), znamenitý zpěvák a houslista Michal Krystýnek. Dalšími členy byli cimbalista Eduard Tomaštík a kontrabasista Jakub Nožička. Ponk definoval nový hudební žánr: postfolklór. Tak se jmenuje také jeho debutové album z roku 2015. Hudba vychází z moravského folklóru. Hudebníci se snaží původní písňový materiál, sám o sobě působivý a syrový, opracovat pomocí minimálního instrumentálního arzenálu až na samu dřeň, a zároveň mu dodat nové vůně a pachy (blues, rock, r´n´b´a pod.). A daří se mu to. Deskou Postfolklor kapela pronikla i do zahraničí; dva měsíce po sobě bodovala v TOP20 na World Music Charts Europe, skladby zněly na kulturních rozhlasových stanicích v Německu, Maďarsku i Spojených státech. Album získalo cenu Anděl za Album roku 2015 v kategorii World music.