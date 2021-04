Rádi předáváme dál zážitek čtenářky Jiřiny Jalové z cesty na očkování proti covidu. Paní Jalové přejeme pevné zdraví a poctivému řidiči Habelkovi mnoho šťastných kilometrů a spokojených cestujících.

Očkování. Ilustrační foto | Foto: Allén Mirko Charlie Fordie

V pátek 19. března jsem cestovala autobusem z Veselice do Sloupu k lékaři. Nechat se očkovat proti Covidu. Doba zlá, zvláště pro nás starší. (mám 84 roků). O to víc mě potěšilo jednání řidiče. Po zaplacení jsem jízdenku a vrácené peníze bez přepočtu dala do kapsy, a v klidu si sedla. Na další zastávce za mnou řidič přišel s otázkou, jestli jsou vrácené peníze v pořádku. "Myslím, že jsem vám omylem vrátil málo". Při společném přepočítání jsme zjistili, že má pravdu. Daleko víc než vrácená desetikoruna mě potěšilo jednání a chování řidiče. Pane Hebelko z Němčic, moc Vám děkuji. Zase je mi na světě veseleji.