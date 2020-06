V sobotu 30. května jsme navštívili zajímavou část Vysočiny. Vlakem jsme přijeli do obce Hamry nad Sázavou. Na okraji obce se v letech 1898–98 stavěla první železnice z Havlíčkova (původně Německého) Brodu do Moravského Žďáru (dnes Žďáru nad Sázavou). Došli jsme na "Konec světa“, což je místo nad osadou Šlakhamry. Kdysi tudy vedla zemská hranice mezi Čechami a Moravou. Nachází se zde starorakouská hraniční strážní budka s figurínou celníka.

Výlet turistů ze Spartaku Adamov na Rozštípenou skálu. | Foto: archiv turistického oddlílu Spartaku Adamov

Pokračovali jsme k Rozštípené skále. Je to skalní blok, ve kterém v jednom místě vznikla rozměrná puklina, dlouhá 10 metrů a široká 2 metry. Dala skále název a je dobře přístupná. Celý skalní útvar dosahuje délky 75 metrů, výšky 10–15 metrů. Je tvořen rulami a vznikl působením mrazu ve starších čtvrtohorách. Puklinou vede turistická cesta. Skálu využívají horolezci, kteří tu mají cvičnou stěnu všech stupňů obtížnosti. Vrátili jsme se do obce Hamry, kde se nachází kamenný jednoobloukový most přes řeku Sázavu z roku 1878.