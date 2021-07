Nad rovinou mezi Lysicemi, Skalicí a Doubravicí se vypínají dva kopce. Nesou název Velký a Malý Chlum, ale mnohem známější jsou jako Čert a Bába. Děti ze Základní školy Jabloňany zahrály svým rodičům a příbuzným o této pověsti divadelní představení.

Děti ze Základní školy Jabloňany zahrály svým rodičům a příbuzným divadelní představení | Foto: Petra Richterová, ZŠ Jabloňany

Pověst vypráví o sázce mezi bábou a čertem, aby změřili mezi sebou své síly. Že budou nosit, než kohout zakokrhá, kamení, a kdo větší kupu z nich postaví, ten vyhraje. Jinak si bábu čert odnese do pekla a tam jim bude do konce života sloužit. Protože bába byla nejen velmi pracovitá, ale taky chytrá, tak tu sázku tenkrát vyhrála. Dostala od čerta pytel zlaťáků. Bába pak všechno to zlato rozdala a i nadále pro radost a sama sobě pro potěchu pracovala a i jiným pomáhala. Kopce z kamení zarostly lesem, a od té doby nesou název Čert a Bába.