Po dvou letech se v Poličce 22. až 24. dubna opět konala Celostátní pěvecká přehlídka MBM (Mládí a Bohuslav Martinů), kde si připomínáme právě odkaz a dílo slavného českého skladatele. Soutěž se konala v historické budově Tylova domu. Výkony zpěváků hodnotila odborná porota složená z profesorů JAMU a konzervatoří z Pardubic a Kroměříže.

Celostátní pěvecká přehlídka MBM v Poličce | Foto: ZUŠ Jedovnice

Základní uměleckou školu F. B. Ševčíka v Jedovnicích reprezentovalo celkem devět zpěváků, kteří si vedli opravdu skvěle. Sedm žáků ze třídy p.uč. Hany Korčákové získalo opět ceny vítězů. Samuel Pekar zlaté pásmo (7-8let), Julie Štreitová zlaté pásmo (9-10 let), Ellen Šnajdrová zlaté pásmo (11-12 let). Dále Michaela Marešová stříbrné pásmo (7-8 let), Elena Puklová stříbrné pásmo (9-10 let), Denis Grenar stříbrné pasmo (11-12 let) a Jitka Teturová stříbrné pásmo (13-14 let).

Pod vedením p.uč. Kateřiny Veselé získala Jitka Doleželová bronzové pásmo (13-14 let) a ze třídy Kateřiny Javorské zpěvačka Klára Přikrylová čestné uznání (15-16 let).

Všem oceněným velmi gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy, dále také děkujeme pedagogům za přípravu na tuto soutěž. Poděkování patří i klavírním korepetitorům Šárce Nejezchlebové a Martinu Štěpánkovi, ktery si odnáší cenu za klavírní spolupráci. Chci poděkovat i všem rodičům, kteří svoje děti na soutěž přijeli podpořit.

Letošní ročník se velmi vydařil a my už se těšíme opět za 2 roky v Poličce.