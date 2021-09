Jejich pořádání zajistila kulturní komise. Program začal ve tři hodiny odpoledne. Pro děti všech věkových kategorií byly připraveny hry a skákací hrad. Po přívítání starostou městyse Ondřejem Hudcem následovalo vystoupení kouzelníka Magic-R z Blanska. Ten do svého pragramu zapojil nejen děti, ale i dospělé diváky. Vystoupení kouzelníka zakončila balónková show. Po sedmnácté hodině vystřídaly kouzla tóny lidových písní, o které se postarala kapela Gajdoši s Václavem Kovaříkem z Brna. Dožínkové veselí bylo zakončeno večerní taneční zábavou se skupinou K-BAND. V průběho této akce bylo pro všechny přítomné připraveno také občerstvení, o které se postarali členové sboru dobrovolných hasičů z Ostrova u Macochy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.