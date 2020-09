Třetí zářijovou středu se ve velké zasedací místnosti boskovické radnice konalo první ze setkání studentů místních škol na téma Soutěž & Podnikej. V úvodu přivítal přítomné studenty starosta města Jaroslav Dohnálek, který nad celou akcí převzal záštitu. Ve své uvítací řeči zdůraznil, že to, co jim nikdo nevezme a je nejdůležitější v životě, je vzdělání.

Boskovičtí studenti chystají podnikatelské projekty. | Foto: Monika Šindelková

Po něm se ujal slova Martin Staněk, koordinátor Městského parlamentu mládeže, který zhodnotil minulost a současnost podnikání, zdůraznil potřebu podpory kreativity, podnikavosti, nových projektů, start-upů a obecně inovačních technologií. Oba přislíbili potenciálním budoucím začínajícím podnikatelům svoji pomoc a podporu. V části workshopu se studentů ujal tvůrce projektu Soutěž & Podnikej Martin Vítek. Po krátkém představení své osoby začal studentům zadávat úkoly spojené s rozjezdem podnikatelské činnosti. Akce Soutěž a podnikej je určená pro studenty, která si klade za cíl naučit, jak převést svůj nápad v reálný podnikatelský záměr, seznámí je s profesionály z oboru, každý také získá svého mentora. Poradí i těm, kteří tip na vlastní projekt zatím nemají. Přihlášení do soutěže je stále možné, a to až do 2. 10. 2020 na webových stránkách https://soutezapodnikej.cz/prihlaska/.