Boskovické muzeum představuje v červnu práce mladých výtvarníků ze Základní umělecké školy Boskovice. Za zajímavý příspěvek a fotky z vernisáže děkujeme Jaroslavu Parmovi.

ZUŠ Boskovice připravila ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Muzeem regionu Boskovickana červen v prostorech muzea výstavu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Boskovice. Účastníky vernisáže přivítal ředitel muzea Roman Malach. Výstavu uvedl ředitel ZUŠ Boskovice Petr Prosser. Letošní absolventy výtvarného oboru představily a odměnily učitelky Magdalena Chumchalová a Tetjana Kulina. Veřejnosti se také představil nový ředitel Kulturních zařízení města Boskovice Ondřej Dostál. Výstavu si v prostorách muzea můžete prohlédnout do 27. června, v pondělí až pátek od 10.00 do 17.00, o víkendu od 13.00 do 17.00 hodin.