Od konce dubna přes okénko, od pondělí 4. května už se vstupem do oddělení slouží svým čtenářům boskovická knihovna. Vstup je v současné situaci stále s rouškami a za dodržení povinných odstupů, používání dezinfekce a dalších běžných hygienických opatření.

Boskovická knihovna opět otevírá. | Foto: archiv boskovické radnice

Bude vám umožněno pouze vracení a půjčování dokumentů, ale nebude možné, abyste u nás trávili svůj volný čas tak, jak tomu bylo dosud. Knihy, které vrátíte, půjdou na 3 dny do karantény a nemohou se v této době půjčovat. Až do odvolání nebude v provozu veřejný internet, dětský koutek s hernou a burza knih a WC. Tato opatření budou platit do doby, než bude možné přejít k běžnému provozu. Pokud je to možné, vaši návštěvu knihovny bez obav odložte na pozdější a klidnější dobu. Žádné sankční poplatky z prodlení vám nehrozí. Veškeré vaše výpůjčky jsou prodlouženy do 8. 6. 2020 a sankční poplatky pozastaveny do konce června.