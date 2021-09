Během odpoledne a části večera (14.00 – 21.00) se představí celkem devět českých a slovenských osobností „jiné“ hudby. A to nejen s pokorou, ale také s vehemencí a navztekaností, neboť v současné době se duše mnohých proměnily v tlakový hrnec. Vystoupí duo Žaneta Vítová & Radim Hanousek, trio Frisk, Miloš Železňák (solo) a trio Treetop.

Festival finančně podpořilo ze svého rozpočtu město Boskovice, a to v rámci dotačního programu Kultura 2021.

Žaneta Vítová & Radim Hanousek z Brna slibují akustický výlet do hájemství čiré krásy a kongeniálního hudebního partnerství skrze akordeon a saxofon. Oba výteční muzikanti s mezinárodním renomé v oblasti soudobé vážné hudby, avantgardního jazzu a volné improvizace se dobře znají například z progresivního jazzového souboru Dust In the Groove. Vítová v loňském roce s úspěchem koncertovala v boskovickém Prostoru v rámci putovního festivalu HearMe! v duu se saxofonistou Pavlem Zlámalem.

Pardubické trio Frisk patří mezi nejúdernější tuzemské formace věnující se té nejsvobodnější improvizaci. Svůj styl označují jak free-jazz/core. Ale ještě lépe hudební tvář trojlístku Zdeněk Závodný (saxofony), František R.Václavík (kytary) a Vít Hoigr (bicí) vyjádřil básník Petr Borkovec: „Hudba kapely Frisk připomíná vyloupení úhledné půjčovny kánoí. Někdo to nedělní říční místo vypáčil, vykradl, roztřískal, rozflákal. Stromky na břehu zlámané, zámek vysekaný sekyrou, všechny kánoe břichem vzhůru a děravé, úvazní sloupek vzpříčený, prkna pryč z vrutů – a mezi tím kusy pádel, kýble, lodní sedátka a mycí houby. Bloumáš mezi rozházenými a rozkopanými zvuky, třískami melodií, kolem vyvrácených rytmů a vzdychů, nebezpečným tichem: každé vykradené místo je tak nepříjemné a tak přitažlivé. Chceš odsud vypadnout – ale nepadáš! A pak – tady, kde všechno připomíná všechno a někde je možná schovaný zloděj – zaslechneš neslýchanou křehkou písničku (dokonce s půlkou refrénu). Ztuhneš a najednou nevíš, jestli jsi netečný říční host, zloděj, majitel říčních lázní, neúspěšný melancholický hlídač nebo bezdomovec naštvaný na půlku světa. Písnička hraje, nic není jednoznačné a svět je plný polehčujících okolností.“

Miloš Železňák, rodák z východoslovenského Humenného, je považován za kytarového mága. Málokdo dokáže kytaru sladit se živou elektronikou tak vytříbeně a lidsky, a to bohatě zvukomalebným, emotivním a narativním způsobem. Nechává nástroj zpívat, bouřit i lkát. Stírá hranice žánrů. Do volně plynoucího proudu improvizace vetkává prvky soudobé vážné hudby, ethno-jazzu, jazz-rocku, psychedelie, hard bopu i swingu. Zároveň je zdatným multiinstrumentalistou, jenž hraje také na arabskou loutnu oud, citeru, buzuki, mandolinu, čínský strunný nástroj pipa či elektronické klávesové nástroje.

Jazzový soubor Treetop vydává 10.září na značce Animal Music eponymní debutové album. A vězte, že na festivalu Melomania v Boskovicích jej exkluzivně pokřtí (po pražském Jazz Docku). Trio s neobvyklým nástrojovým obsazením tvoří český akordeonista Vojta Drnek (nyní žijící v Berlíně), trombonista Richard Šanda (Praha) a bratislavský kontrabasista Michal Šelep. Tito excelentní instrumentalisté koncertovali již nejen u nás a na Slovensku, ale též v Polsku, Rakousku a Bulharsku. Vedle vlastních skladeb hrají i jedinečné úpravy děl skladatelů Edvarda Griega, Bély Bartóka a jazzového rebela Charlieho Hadena. „Vzniku alba Treetop si nesmírně vážím, už kvůli ztíženým podmínkám v době vzniku, danými pandemickou situací. Především mne ale těší, že se nám podařilo zaznamenat hudbu, na které společně v triu pracujeme již několik let,“ vyjádřil se Drnek. „Zazní písně, které jsou s námi od úplného vzniku kapely, i písně, které vznikly týden před nahráváním. Je to tedy naše hudební výpověď o životě, který nás neustále překvapuje, který je plný změn, sarkasmu, radosti a zklamání, krásy a ošklivosti, lásky v mnoha různých podobách.”

Jan Hocek