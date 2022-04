V úzkém finále byly Boskovice doposud dvakrát – v roce 2005, kdy se vítězem staly Františkovy Lázně a v roce 2014, kdy zvítězila Chrudim. Doposud Boskovice získaly dílčí ocenění Ministerstva pro místní rozvoj a cenu časopisu Moderní obec.

Boskovice přitvrdily. Jarní KilianGang nabídl nálož metalové a rockové muziky

V soutěži za rok 2021 vyhrály Boskovice v rámci Jihomoravského kraje nad městem Lomnice. V roce 2021 Boskovice opravily z vlastních peněz a s dotací z programu regenerace, která činila 775 000 korun, tři památky: židovský dům s rituální lázní mikve, kde se obnovovala fasáda stejně jako u dalšího domu v židovské čtvrti. Na hradě se pak restauroval dřevěný rumpál u studny.

Při slavnostním vyhlašování na Žofíně tedy starosta města Jaroslav Dohnálek převzal nejdříve cenu za vítězství v krajském kole. Symbolicky jako první, protože vyhlašování probíhá podle abecedy. Za toto vítězství obdržely Boskovice 100 tisíc korun.

Po vyhlášení dvou dílčích cen Ministerstva pro místní rozvoj, oceněných dalšími sto tisíci pro města Loket a Telč, následovalo vyhlášení hlavní ceny.

Muzeum Blanenska odkrývá tajuplné dějiny Moravského krasu. Ukáže objevy i kosti

Jméno města, které se bude pyšnit titulem Historické město roku 2021, přečetl Libor Honzárek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a zástupce města Havlíčkův Brod, které se stalo vítězem v loňském roce. Ocenění starostovi města Boskovice Jaroslavu Dohnálkovi předávali Martin Baxa, ministr kultury, Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj a Libor Honzárek.

Jaroslav Dohnálek ve své děkovné řeči mimo jiné uvedl: „Je to pro nás dárek k narozeninám. Boskovice letos slaví 800 let od první písemné zmínky. My už dlouho historickým městem jsme, ale teď už na to máme i glejt.“

Jaroslav Dohnálek převzal velkou cenu, která je putovní a příští rok ji Boskovice předají novému vítězi, individuální cenu, která městu zůstane a diplom potvrzující vítězství a získání titulu Historické město roku. Finanční cenou je jeden milion korun na opravy památek ve městě.

Starostu na slavnostní vyhlášení doprovázela Aneta Sedláčková, referentka regionálního rozvoje a Jaroslav Parma, referent pro styk s veřejností.

Záznam celého slavnostního vyhlášení si můžete prohlédnout na tomto odkazu, vyhlášení Boskovic Historickým městem roku 2021 je v čase 1 hodina 34 minut 30 sekund.

Zdroj: Youtube

Jaroslav Parma