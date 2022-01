Do České republiky dorazilo Betlémské světlo poprvé z Rakouska, kde celá akce vznikla po revoluci v roce 1989. Do Boskovic se dostalo díky skautům o několik let později.

Spolu se Světlem se před dobou kovidovou rozdávala u Vánočního stromu města Boskovice i Polévka pro bohaté a chudé. Bohužel ji, stejně jako loni kvůli hygienickým a protiepidemiologickým opatřením, její pořadatelé zrušili. Proto majitel restaurace a pizzerie U rabína stejně jako loni uvařil Štědrodenní rabínovu polévku – čočkovou. Přijít jste na ni mohli mezi 10. a 13. hodinou. Cena byla opět dobrovolná a výtěžek z akce byl předán v zapečetěné schránce oblastní charitě Blansko. Po jejím rozpečetění se ukázalo, že polévka i v tomto menším provedení nadělila Charitě 30.892 Kč.

Monika Šindelková