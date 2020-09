Iniciativa Kameny zmizelých pokládá Stolpersteiny v Boskovicích od roku 2018 díky Blance Dvořáčkové a Židovské obci Brno, kde má tento projekt na starosti Barak Selinger. Kameny zmizelých v dlažbě chodníků připomínají tragické osudy lidí ve druhé světové válce. Dlažební kostky s mosaznými deskami uchovávají jména těch, kteří se stali oběťmi nacistické totality.

Pokládání kamenů zmizelých v Boskovicích. | Foto: Monika Šindelková

Ukládají se do dlažby chodníku před dům, v němž bydlel člověk určený k likvidaci, do míst, kterými denně procházel při odchodu nebo návratu domů, odkud také nakonec naposledy odešel, aby se už neměl vrátit. Každému z kolemjdoucích dávají impuls k zastavení a zamyšlení nad posledními kroky člověka před jeho nástupem k násilné deportaci převážně do koncentračních táborů nebo k přímé likvidaci. Kostky ve veřejném prostoru se tak stávají stálou připomínkou zločinů, které páchali nacisté. Každý z těchto kamenů je připomenutím a ztělesněním osudu někdejšího spoluobčana, který prožíval svůj život na místech, kde dnes žijeme my. Jsou však i vážným varováním, nabízejí výjimečně silnou možnost identifikace s oběťmi nacistické perzekuce, upozorňují na nebezpečí a na důsledky netolerance a projevů xenofobie v současné společnosti.