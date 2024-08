A nebylo se čemu divit, vždyť na „umělce“ bylo ještě větší teplo. Při posledních zápasech teploměr na travnatém hřišti ukazoval i 40 stupňů Celsia.

Turnaje se zúčastnily tyto kluby: Nobica Boskovice, FC Boskovice, Futbalová partia Biskupice, FK Slovan Levice, Baník Havířov, Indiáni Havířov a Bosonohy – Skalice nad Svitavou. Hrálo se od 10 hodin dopoledne do 15:30. Po celou dobu ze sebe všichni hráči dávali do hry maximum, za což si při nejnižším věku 40. let (byl povolen jeden hráč ve věku 35-40 let) a při tropických teplotách zaslouží všichni uznání. Bohužel do konce nevydrželi Indiáni z Havířova a po poledni odjeli domů.

A jak to celé dopadlo? Na prvním místě se umístili hosté z Levice, stříbro si odnesl místní FC Boskovice a na pomyslné bronzové příčce se umístil Baník Havířov. Ale odměnu si odnesly všechny zúčastněné kluby.