A máme Festival za sebou. Tentokrát jsem vyrazila s paní Janíkovou na přednášku o židovském ghettu. Pokud jste tuto prohlídku vynechali, tak doporučuji příští rok to napravit. Dozvíte se vždy něco nového a zajímavého. Bohužel prohlídka kolidovala se Setkáním k výstavám a instalacím v synagoze. Helena Musilová seznámila přítomné s výstavou fotografií polské autorky Agnieszky Traczewszke a ostatními instalacemi po městě. Snad jsem je zachytila všechny.

Závěrečný den Festivalu pro židovskou čtvrť Boskovice 2020 | Foto: Monika Šindelková

Hlavní výstavy festivalu v synagoze a v Obecním židovském domě začaly už v obvyklém termínu festivalu začátkem července. V noci se nad Boskovicemi přehnala silná bouře, a tak raději pořadatelé přesunuli představení pro děti z farní zahrady do zámeckého skleníku. Rovněž i ti, co si postavili stany ve svahu podzámecké zahrady, udělali jistě dobře. Možnost byla i přečkat noc v Sokolovně. Sprchy byly k dispozici v městských lázních.

V Panském dvoře v neděli vystupovaly kapely, které hrají folkovou alternaci jako třeba Makak akustikus nebo Květy – 20 let, které jste mohli v Panském dvoře slyšet před několika týdny při křtu alba . V ulici Plačkově se osazovalo několik kamenů zmizelých. Celou akci zajistila vnučka přeživších holokaust, paní Blanka Dvořáčková. Modlitbu přečetla v hebrejšitě a češtině profesorka Prossová.