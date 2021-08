Jeli jsme na prodloužený víkend 2.-6.7. Žijeme s přítelem v Suchomastech nedaleko Prahy a první dvě noci jsme se ubytovali ve Znojmě a v neděli 4.7. jsme přejížděli na ubytování do hotelu v Rudce. Cestou jsme navštívili Macochu, Punkevní a Kateřinskou jeskyni.

Další den jsme se jeli podívat do Kunštátu a na zámek v Letovicích. Cestou jsme se ještě zastavili u Letovické přehrady. V Rudce jsme pak navštívili jeskyni Blanických rytířů, Zahradu smyslů a Burianovu rozhlednu. Lysice jsme navštívili až poslední den cestou domů.

Líbilo se nám všude, Morava je krásná

Do Lysic jsme se jeli podívat hlavně do zahrad, které nás upoutaly v pohádce O Pokladech. Moc jsem chtěla vidět tu kolonádu na sloupech, nevím jak to přesně nazvat. Když jsem to viděla v té pohádce, tak jsem si myslela, že to ani není natočeno v Čechách. Tak jsme hned hledali, kde se to natáčelo a ono v Lysicích!

Celý zámek je nádherný a nadchla nás i kavárna s levandulovým okénkem V zahradách nádherné květiny, ibišky a dokonce i zralé citrusy a labutě! Prý se zahrada bude rekonstruovat, tak se těším, až se tam zase podíváme a bude ještě krásnější Příště půjdeme i na prohlídku zámku. Spěchali jsme už domů, hlavně kvůli dálnici D1, ale naštěstí se podařilo projet téměř bez kolon Když jsme se vrátili, tak v TV šla akorát pohádka O Pokladech Taková náhoda!

Bylo to tam také moc krásné a není to tolik známé a vše v okolí Blanenska.

Martina Braná